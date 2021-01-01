Kevin Durant ve Mike Conley, Oscar kazandılar!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve Utah Jazz guardı Mike Conley'nin yapımcılığını üstlendikleri "Two Distant Strangers" isimli kısa film, "En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film" dalında Oscar ödülüne layık görüldü.



Dün gece 93'üncsü düzenlenen törende ödül alan film, rapçi Joey Bada$$'in oynadığı siyahi bir adamın bir polis memuru ile tekrar tekrar etkileşimini tasvir ediyor.



Senaryosu geçtiğimiz Mayıs ayında polis tarafından öldürülen George Floyd'dan esinlenilmiş olan filmin yönetmenliğini, geçmişte Long Beach State Üniversitesi'nde basketbol oynamış olan Martin Desmond Roe ve Travon Free üstleniyorlar.



Durant ve Conley, 2018 yılında En iyi Kısa Animasyon Filmi dalında ödül kazanan "Dear Basketball" yapımının seslendirme sanatçısı ve baş yapımcısı olarak ödülü kazanmış olan efsane oyuncu Kobe Bryant'tan sonra, bu ödülün sahibi olan tek NBA oyuncuları oldular.



