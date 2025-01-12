Kevin Danso'ya Fransa'dan yeni talip

Lille forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kevin Danso'ya yeni bir talip çıktı.
Telefoot'ta yer alan habere göre, Marsilya, 26 yaşındaki stoper ile ilgileniyor.
Marsilya'nın, savunmadan bir ayrılık gerçekleşmesi durumunda Danso için hamle yapacağı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Danso'nun Lens ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Telefoot'ta yer alan habere göre, Marsilya, 26 yaşındaki stoper ile ilgileniyor.
Marsilya'nın, savunmadan bir ayrılık gerçekleşmesi durumunda Danso için hamle yapacağı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Danso'nun Lens ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.