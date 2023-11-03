Kerr: "Warriors'ta beş yıldan fazla kalacağımı düşünmüyordum"

Golden State Warriors antrenörü Steve Kerr, başlangıçta Warriors'taki görev süresinin beş yıldan fazla sürmeyeceğini düşündüğünü itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Kerr: 'Warriors'ta beş yıldan fazla kalacağımı düşünmüyordum'
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03 Kasım 2023 12:59
Golden State Warriors antrenörü Steve Kerr, başlangıçta Warriors'taki görev süresinin beş yıldan fazla sürmeyeceğini düşündüğünü itiraf etti.

Kerr, Warriors'la geçirdiği zamanın başlangıçta beklediğinden çok daha uzun sürdüğünü söyledi.

Şu anda Warriors koçluğundaki 10'uncu sezonda bulunan Kerr, NBC Sports'tan Monte Poole'a yaptığı açıklamada, bu görev süresinin beş yıl veya daha az süreceği varsayımıyla takıma katıldığını belirtti:

"Bir taraftan şöyle düşünüyordum, 'Tamam, beş yıl bu işi yaparım, sonra San Diego'ya dönerim, sörf yaparım, golf oynarım....'

Ve beş yıl beni tutarlar mı, ondan da emin değildim. 'Belki ondan önce işime son verebilirler, kim bilir?' diyordum."

Kerr, Warriors tarihindeki en başarılı başantrenör olarak, takımı dört şampiyonluğa ve altı NBA Finaline taşımıştı.

Mevcut sözleşmesinin son yılında yer alan 58 yaşındaki koç, Warriors ile koçluk yapmaya devam etme arzusunu dile getirmiş, takımın genel menajeri Mike Dunleavy Jr. de bu arzuyu paylaştığını belirtmişti.

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