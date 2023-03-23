Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Gary Payton II'nin sakatlık durumuyla ilgili iyimser haberler verdi.



Kerr, Portland Trail Blazers tarafından takas edildiğinden beri bu sezon Warriors için henüz forma giymemiş olan Payton II'nin iyileşme sürecinin "iyi gittiğini" ve "çok geçmeden" parkelere dönmesini umduklarını söyledi.



Warriors koçu ayrıca, bir aile meselesi sebebiyle uzun süredir forma giymeyen bir diğer oyuncu Andrew Wiggins'in durumuna da değinerek, ikilinin takım için öneminin altını çizdi:



"Bu iki adam, geçen seneki şampiyonluk yarışımızda bizim için gerçekten önemli oyunculardı. Savunma anlamında biraz yetersiz kaldığımız bazı maçlarda, bunu daha net hissediyoruz. Yani savunmamızı başka bir seviyeye taşıyacak bu adamları playofflarda geri alabilirsek, şansımızı oldukça yükseltebiliriz.



Geçen yıl şampiyonluğu kazanmıştık, bu yüzden neler yapabileceğimizi biliyoruz. Şu anda da playofflara kalmaya çalışan birçok takımla resmen it dalaşı içerisindeyiz."



Payton II ve Wiggins'in yokluğu, savunma reytingi ligde 19. sıraya (114,9) gerilemiş olan Golden State'e bu alanda ciddi bir darbe indirmişti.





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