Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, eski oyuncusu Kevin Durant'in takımdaki son sezonunun zorlu olduğunu itiraf etti.



The Athletic'den Sam Amick ile konuşan Kerr, özellikle 2018-19 sezonunun Warriors için birçok düzeyde zor geçtiğini söyledi. "Oyuncuların bitkin düştüğünü" belirten Warriors koçu "Finallerde iki kişiyi yıkıcı sakatlıklarla kaybettiklerini" de sözlerine ekledi:



"Bence beşinci yılımız, hem fiziksel, hem ruhsal, hem de duygusal açıdan çok zorluydu. Bunların sebebi de, aslında bu işi devam ettirmenin zor olması.



80'lerdeki Lakers ve Celtics takımlarından herhangi birine veya Phil Jackson ile Gregg Popovich'e sorabilirsiniz; bir şeyi her sene üst üste yaptığınızda, gittikçe zorlaşıyor. İlk yılımızdan beşinci seneye kadar, takımımızdaki herkesin enerjisi hatrı sayılır düzeyde farklılaşmıştı.



Organizasyonumuzun ve oyuncularımızın bu süreçte bitkin düştüklerini düşünüyorum. 2019 Finalleri'nde iki kişiyi (Klay Thompson ve Durant) yıkıcı sakatlıklarla kaybetmiştik. İsteseniz böyle bir senaryo yazamazsınız. Acımasız bir durumdu.



Bir takımı, beş yıl boyunca rakiplerin sizi devirme amacıyla yapılandığı rekabetçi bir seviyede ayakta tutmak çok yorucu oluyor. Bana kalırsa hepimiz çok yorulmuştuk."



NBA tarihinin en başarılı hanedanlarından birine sahip olan Warriors, 2015, 2017 ve 2018 sezonlarında NBA şampiyonluğu kazanmıştı ve Durant ile Thompson, 2019'da Toronto Raptors'a karşı oynanan Final serisinde sakatlanmışlardı. Daha sonra serbest oyuncu olan Durant, Nets'in yolunu tutmuştu.



