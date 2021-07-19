Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajerliği görevinden ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajerliği görevinden ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2021 16:38
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunun ardından profesyonel oyunculuk kariyerini noktalayan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi. Türk basketboluna hem oyuncu hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Kerem Tunçeri'ye teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada ayrıca Tunçeri'nin profesyonel kariyerine de yer verildi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.