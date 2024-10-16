Kerem'in golü en iyiler arasında!

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetin yankıları devam ediyor.
A Milli Takım'ın İzlanda'da dördüncü golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun golü, Uluslar Ligi'nin dördüncü haftanın en güzel golüne aday gösterildi.
Futbolseverler, cuma günü saat 16.00'ya kadar Kerem'in golüne oy verebilecek.
A Milli Takım'ın İzlanda'da dördüncü golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun golü, Uluslar Ligi'nin dördüncü haftanın en güzel golüne aday gösterildi.
Futbolseverler, cuma günü saat 16.00'ya kadar Kerem'in golüne oy verebilecek.
🇹🇷Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda'ya attığı gol, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. haftanın en iyi golüne aday gösterildi. pic.twitter.com/IC3dDmWhc8
— Sporxtv (@sporxtv) October 16, 2024