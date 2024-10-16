Kerem'in golü en iyiler arasında!

Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda'ya deplasmanda attığı gol, UEFA Uluslar Ligi'nde haftanın en güzel golüne aday gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Kerem'in golü en iyiler arasında!
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16 Ekim 2024 14:38
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetin yankıları devam ediyor.

A Milli Takım'ın İzlanda'da dördüncü golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun golü, Uluslar Ligi'nin dördüncü haftanın en güzel golüne aday gösterildi.

Futbolseverler, cuma günü saat 16.00'ya kadar Kerem'in golüne oy verebilecek.

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