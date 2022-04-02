Kerem'e acı haber maç bitince verildi!

Fatih Karagümrük maçının 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu galibiyetin sevincini yaşayamadı. 23 yaşındaki futbolcu son düdüğün ardından babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem'e acı haber maç bitince verildi!
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02 Nisan 2022 23:38
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının sona ermesiyle acı bir haber aldı.

Karşılaşmada sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen genç yıldız, karşılaşmanın bitmesinin ardından babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.

Bu haberin ardından Galatasaraylı futbolcular da Kerem'e destek oldu.

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