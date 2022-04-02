Kerem'e acı haber maç bitince verildi!

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının sona ermesiyle acı bir haber aldı.
Karşılaşmada sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen genç yıldız, karşılaşmanın bitmesinin ardından babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.
Bu haberin ardından Galatasaraylı futbolcular da Kerem'e destek oldu.
Karşılaşmada sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen genç yıldız, karşılaşmanın bitmesinin ardından babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.
Bu haberin ardından Galatasaraylı futbolcular da Kerem'e destek oldu.