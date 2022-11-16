Kerem Aktürkoğlu'na sihirli dokunuş!

Başakşehir maçında patlama yapan Kerem Aktürkoğlu, ailesi ve özel koçu sayesinde kendine geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'na sihirli dokunuş!
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16 Kasım 2022 14:00
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Son dönemde yıldızını yeniden parlatan Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında adet küllerinden doğdu. Galatasaray'daki ikinci hat-trickini yaptı.

SİHİRLİ DOKUNUŞ

Geçen sezonun yıldızı Kerem'le ilgili bu dönemde çok fazla dedikodu çıktı, aleyhine çok fazla haber yapıldı. Kerem'in bu dönemdeki en büyük yardımcısı ise ailesinden sonra mental koçu oldu. Kerem'e menajeri Erkut Söğüt, Mesut Özil'in de çalıştığı mental koçu tuttu. Mental koç Kerem'i hayata döndürdü. Aynı mental koçla Kerem bu sezon yeniden çalışmaya başladı. Başakşehir maçında yaptığı patlamanın arkasındaki sebeplerden birisi de yine aynı mental koç oldu. 




 
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