Kerem Aktürkoğlu fırtınası!

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon tek başına 21 gole katkı sağlayıp Zaha ve Ziyech'in toplam sayısına ulaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu fırtınası!
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30 Mart 2024 11:06
Galatasaray, bu sezon üç kulvarda 47 resmi maça çıkarken, 45 kez forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun karnesinde 14 gol-7 asist yazıyor.

Performansı zaman zaman eleştirilen milli oyuncu, buna rağmen istatistiklerde Zaha-Ziyech ikilisinin toplamı kadar skor katkısı yaptı. Wilfried Zaha 10 gol-4 asist, Hakim Ziyech 4 gol-3 asistle toplam 21 gole etki etti.

Kerem Aktürkoğlu ise tek başına bu sezon 21 kez tabelayı değiştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, kalan 8 haftada bu üç yıldız oyuncudan maksimum katkıyı almaya çalışıp kulübeyi de etkili kullanacak. 

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