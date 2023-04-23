Kerem Aktürkoğlu: 'Bir daha böyle kaza olmayacak'

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Maçta takımının ilk golünü atan Kerem, "Aslında güzel başladık, erken gol bulduk. Yediğimiz goller bizi biraz dağıttı. Konsantrasyonumuz kayboldu. 3-1'den müthiş döndük. Üzgünüz ama yenilmeden ayrılmak da önemli. Kazansak çok daha güzel olacaktı." dedi.



"Yolumuz uzun. Daha önemli maçlarımız var. Her şey bizim elimizde." diyen Kerem, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Bu bir yol kazası. İnşallah bir daha bu kazalar olmayacak. Şampiyonluk yolunda ipi göğüsleyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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