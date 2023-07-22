Kenyalı atlet Faith Kipyegon'dan dünya rekoru geldi

Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1 milde 4.07.64'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Monako'nun ev sahipliği yaptığı Elmas Lig'in dokuzuncu ayağında piste çıkan Kenyalı Kipyegon, dünya rekorunu 5 saniye geliştirdi.
Kipyegon'un 4.07.64 ile rekora koştuğu yarışta, İrlandalı Ciara Mageean ikinciliği, Etiyopyalı Freweyni Hailu üçüncülüğü elde etti.
Erkekler 5 bin metrede ise İspanyol Mohamed Katir, 12.45.01'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Katir'in dördüncü tamamladığı mücadelede ilk sırayı 12.42.18 ile Etiyopyalı Hagos Gebrhiwet aldı.
Monako'nun ev sahipliği yaptığı Elmas Lig'in dokuzuncu ayağında piste çıkan Kenyalı Kipyegon, dünya rekorunu 5 saniye geliştirdi.
Kipyegon'un 4.07.64 ile rekora koştuğu yarışta, İrlandalı Ciara Mageean ikinciliği, Etiyopyalı Freweyni Hailu üçüncülüğü elde etti.
Erkekler 5 bin metrede ise İspanyol Mohamed Katir, 12.45.01'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Katir'in dördüncü tamamladığı mücadelede ilk sırayı 12.42.18 ile Etiyopyalı Hagos Gebrhiwet aldı.