Kenyalı atlet Faith Kipyegon'dan dünya rekoru geldi

Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1 milde 4.07.64'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.



Monako'nun ev sahipliği yaptığı Elmas Lig'in dokuzuncu ayağında piste çıkan Kenyalı Kipyegon, dünya rekorunu 5 saniye geliştirdi.



Kipyegon'un 4.07.64 ile rekora koştuğu yarışta, İrlandalı Ciara Mageean ikinciliği, Etiyopyalı Freweyni Hailu üçüncülüğü elde etti.



Erkekler 5 bin metrede ise İspanyol Mohamed Katir, 12.45.01'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Katir'in dördüncü tamamladığı mücadelede ilk sırayı 12.42.18 ile Etiyopyalı Hagos Gebrhiwet aldı.



