Kenyalı atlet Faith Kipyegon'dan dünya rekoru geldi

Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1 milde dünya rekoru kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kenyalı atlet Faith Kipyegon'dan dünya rekoru geldi
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22 Temmuz 2023 14:57
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 14:58
Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1 milde 4.07.64'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Monako'nun ev sahipliği yaptığı Elmas Lig'in dokuzuncu ayağında piste çıkan Kenyalı Kipyegon, dünya rekorunu 5 saniye geliştirdi.

Kipyegon'un 4.07.64 ile rekora koştuğu yarışta, İrlandalı Ciara Mageean ikinciliği, Etiyopyalı Freweyni Hailu üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 5 bin metrede ise İspanyol Mohamed Katir, 12.45.01'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Katir'in dördüncü tamamladığı mücadelede ilk sırayı 12.42.18 ile Etiyopyalı Hagos Gebrhiwet aldı.

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