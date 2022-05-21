Kenan Karaman: 'Hoca bize tembih etti'

Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman, 1-1 sona eren Konyaspor maçının ardından açıklama yaptı.



Kenan Karaman, "İlk yarı maça hakimdik ama ani bir gol yedik. Orta sahada çok top kaybettik. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyorduk ama başaramadık. Yeni sezona çok iyi hazırlanmamız lazım. Taraftarlarımıza çok iyi bir Beşiktaş izletmemiz lazım." dedi.



Milli futbolcu, ayrıca, "Bu sezonu hem hocalarımız hem de takım içinde değerlendirip, yeni sezona daha iyi başlamalıyız. Hoca bize tembih etti, ilk antrenmana hazır gelin dedi. Çok sert bir sezon olacak ve çok sıkı çalışacağız." diye konuştu.





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