Kenan'ın kırmızı kart gördüğü maçta Juventus galip!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus ile Monza karşı karşıya geldi.



Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus, Monza'yı 2-0 mağlup etti. Juventus'un gollerini 11. dakikada Nicolas Gonzalez ve 33. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.



Juventus formasıyla maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, Monza futbolcusu Alessandro Bianco'ya yaptığı sert hareket nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde çıktığı son 5 maçta 3. galibiyetini alırken, Monza ise ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı.



