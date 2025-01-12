Kemal Özdeş: "Son dakika mağlubiyetten dolayı üzgünüm"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Deplasmanda Amed SK'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kemal Özdeş: 'Son dakika mağlubiyetten dolayı üzgünüm'
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12 Ocak 2025 21:45
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş de son dakika golüyle kaybetmenin üzücü olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında farklı oyunların sergilendiğini anlatan Özdeş, "Sahanın içerisinde çok ciddi bir mücadele vardı. Her iki takım oyuncuları da kazanmak için hem savunma hem hücum yapmak zorunda kaldılar. Oyun hemen hemen hiç çirkinleşmedi sahanın içinde. Her iki takım oyuncularımızı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler takımının ilk yarı yoğun bir baskı kurduğunu ve yaklaşık 20 dakika boyunca kendi kalelerinin önünde savunma yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden Özdeş, şu değerlendirmede bulundu:

"Kazandığımız toplarla onların boşluklarını değerlendirecekken bunu yapamadık ve baskıyı yemeye devam ettik. Biz de 25. dakikadan sonra biraz rakip kaleye gitmeye başladık. Duran toplarla etkili olmaya çalıştık ama çok fazla üretken olamadık. Oyunun ikinci yarısında rakibimizin ilk yarıdaki enerjisi yorgunluğa dönüştü. Biz daha çok topa sahip olmaya çalıştık. Bu kez onları diğer yarı alanda tutmaya başladık. Oyunun kontrolünü ele geçirmişken oyun içinde çok net pozisyonlar olmasa da bugün ikinci yarı girilen pozisyonlara bakıldığında golü atıp kazanabilirdik ancak son dakika golüyle kaybettik. Bundan dolayı üzüntülüyüm."

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