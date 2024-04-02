Keçiörengücü: ''En etkisiz ve en verimsiz maçımızdı''

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü: ''En etkisiz ve en verimsiz maçımızdı''
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02 Nisan 2024 17:38
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Tahsin Tam, takımın başına geçtiğinden beri en etkisiz ve verimsiz maçı oynadıklarını söyledi.

Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tam, "İstediğimizi ortaya koyamadık, iyi konsantre olamadık. İyi hazırlanamadığımız net bir şekilde ortaya çıktı. Ankara Keçiörengücü'nün başında çıktığım 7. maç oldu. En etkisiz, en verimsiz maçımızdı. Bununla ilgili gerekli özeleştiriyi yapacağız. Rakibimiz büyük üstünlük kurmadan istediğini aldı. Bir an önce kendimize çeki düzen verip önümüzdeki maça hazırlanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

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