Keçiörengücü: ''En etkisiz ve en verimsiz maçımızdı''

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Tahsin Tam, takımın başına geçtiğinden beri en etkisiz ve verimsiz maçı oynadıklarını söyledi.



Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tam, "İstediğimizi ortaya koyamadık, iyi konsantre olamadık. İyi hazırlanamadığımız net bir şekilde ortaya çıktı. Ankara Keçiörengücü'nün başında çıktığım 7. maç oldu. En etkisiz, en verimsiz maçımızdı. Bununla ilgili gerekli özeleştiriyi yapacağız. Rakibimiz büyük üstünlük kurmadan istediğini aldı. Bir an önce kendimize çeki düzen verip önümüzdeki maça hazırlanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.





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