KD, 2016'da Warriors'a gidişi için: "Yine olsa, milyon kez yine giderdim"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, 2016'da Oklahoma City Thunder ile yollarını ayırma ve Golden State Warriors ile anlaşma kararı hakkında konuştu.



Durant, 2016'da neden Golden State'e katılmaya karar verdiğini, Warriors'tan eski takım arkadaşı Green'e Bleacher Report'un "Chips" programında şu şekilde anlattı:



"Bu bir basketbol kararıydı, ama bununla 'umursamama' duvarını da yıktım. Bir taşla iki kuş vurmuş oldum. Ama esas olarak, siz çocuklarla kesinlikle mükemmel bir uyum içinde olduğumu hissetmiştim. Ve oyunumun gerçekten neye benzediğini görmem gereken bir noktaya geldiğini de biliyordum. Bunun çok kolay bir karar olduğunu düşünmüştüm.



Bu kararı milyon kez olsa yine verirdim. Hiç tereddüt etmedim."



Durant, Warriors ile üç yıl geçirdi ve arka arkaya şampiyonluklar ve iki Finaller MVP'si (2017, 2018) kazandı.



