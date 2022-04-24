Kazımcan Karataş: "Dört dörtlük oynadık"

Altay forması giyen Kazımcan Karataş, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kazımcan Karataş: 'Dört dörtlük oynadık'
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24 Nisan 2022 23:19
Altay'da Kazımcan Karataş, Galatasaray karşılaşmasında alınan 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

Kazımcan, "Maça iyi başlayamadık, gol yedik. Sonrasında kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Taraftarımızla birlikte dört dörtlük oynadık. Skor bulamadık, pozisyonlar kaçırdık. Ligin boyu da kısalmaya başladı. Önümüzdeki maçtan itibaren puanlar alarak hedeflediğimiz yere, üst sıralara gelmek istiyoruz." dedi.

Genç futbolcu ayrıca, "Rakibimiz mağlup oldu bu hafta. Aslında bir şansımız vardı ama iyi değerlendiremedik. 4 tane final maçımız var. Bu 4 final maçında en yüksek seviyede karakterimizi ortaya koyarak, istediğimiz her şeyi yaparak, coşkuyla, heyecanla, skor bularak üst sıraları hedefliyoruz." sözlerini kullandı.

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