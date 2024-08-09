Süper Lig ekibi Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kartal Kayra Yılmaz ile Beşiktaş A.Ş. kulübünden geçici olmak üzere, bir yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
SEZON PERFORMANSI
Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta forma giydi. 23 yaşındaki orta saha, 2 asist kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kartal Kayra Yılmaz ile Beşiktaş A.Ş. kulübünden geçici olmak üzere, bir yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
SEZON PERFORMANSI
Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta forma giydi. 23 yaşındaki orta saha, 2 asist kaydetti.
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