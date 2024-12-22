Kayserispor - Galatasaray maçında olay!

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki maçta olay çıktı. Bir taraftarın sahaya girmesinin ardından oyun yaklaşık 5 dakika durdu.

Haber; Sporx.com
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Kayserispor - Galatasaray maçında olay!
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22 Aralık 2024 17:28
Son güncelleme 22 Aralık 2024 17:32
Kayserispor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta tribün olayı yaşandı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından bir taraftar sahaya girdi ve oyun durdu. Sahaya giren taraftar, Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başka taraftar ise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftarı da sahadan çıkardı.

Bu anlarda Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü.

Öte yandan Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

Kayserispor - Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.

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