Kayserispor'dan açıklama: "Süresiz transfer yasağımız yok"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, süresiz transfer yasakları olmadığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kayserispor'dan açıklama: 'Süresiz transfer yasağımız yok'
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17 Ocak 2024 14:01
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, son günlerde kulüp ile alakalı çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Samet Koç, "Süresiz bir transfer yasağımız yoktur. Geçmişten kalan 5 dosya ödemesi yapıldığı takdirde yeni transferlerimizin tescili yapılabilir durumdadır" dedi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Kulüp Basın Sözcüsü Samet Koç, son günlerde sarı-kırmızılı takım hakkında çıkan 'transfer yasağı' konulu haberler hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Koç, "Son birkaç gündür kulübümüzün adı anılarak yapılan kasıtlı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bilmelerine rağmen kaynak gösterilmeden sırf itibarsızlaştırma adına yaptırılan haberlerin takipçisi olacağımızı ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isterim. Süresiz bir transfer yasağımız yoktur. Geçmişten kalan 5 dosya ödemesi yapıldığı takdirde yeni transferlerimizin tescili yapılabilir durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. 
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