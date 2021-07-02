Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Cristian Sapunaru ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kayserispor'a verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kayserispor'a verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.