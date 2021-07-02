Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı

Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Cristian Sapunaru ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı
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02 Temmuz 2021 16:16
Cristian Sapunaru
Cristian Sapunaru
Kayserispor
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Cristian Sapunaru ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kayserispor'a verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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