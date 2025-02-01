Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Daha iyi olacağız"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sahalarında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Daha iyi olacağız'
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01 Şubat 2025 21:11
Son güncelleme 01 Şubat 2025 21:36

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'la berabere kalan Bellona Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, iyi bir takım olduklarını, daha iyi olacaklarını söyledi. 

Açıkalın, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu olduklarını dile getirdi.

Umut verici bir oyunla puanları paylaştıklarını aktaran Açıkalın, şöyle konuştu:

"Aylar sonra böyle güzel oyun, Şunu gördük ki biz oynuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi iyi bir takımız, daha iyi olacağız. Hocamızın verdiği olumlu tepkiler var. Taraftarımız bugün mükemmeldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu takımı ancak bu kadar itebilirlerdi. O yüzden bir kere daha gördük ki taraftar 12'nci adam. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Takımımızı desteklemeye devam etsinler. Kayserispor, kentin çok önemli bir markası. Gerektiği gibi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Bir gazetecinin "Soyunma odasından çıktınız, soyunma odasında diyalog neydi?" sorusu üzerine Açıkalın, "Soyunma odasında oyuncularımızı çok motive gördüm. İnanılmaz mutlulardı. Uzun zamandır kazanamıyorduk. Demoralize oluyorlardı. Şimdi içerde inanılmaz bir hava vardı. Bu havanın olumlu yansıyacağını ileriki dönemlerde de göreceğiz. Arkadaşlar daha iyi olacağız." diye konuştu. 

 
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