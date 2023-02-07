Katar Milli Takımı'nda Carlos Queiroz dönemi

Katar Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Portekizli Carlos Queiroz oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Katar Milli Takımı'nda Carlos Queiroz dönemi
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07 Şubat 2023 17:37
Katar Milli Takımı'nın başına Portekizli teknik adam Carlos Queiroz getirildi.

Katar Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar milli takımı 69 yaşındaki Queiroz'un çalıştıracağı kaydedildi.

Queiroz, son üç Dünya Kupası organizasyonu 2014 Brezilya, 2018 Rusya ve 2022 Katar'da İran Milli Takımı'nın başında yer almıştı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından İspanyol Felix Sanchez'in görevine son verilmişti.

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