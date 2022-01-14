Kastamonu Belediyespor'un EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İsveç ekibi IK Savehof ile deplasmanda oynayacağı maç tehir edildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Ocak Pazar günü IK Savehof'a konuk olacakları EHF Şampiyonlar Ligi grup maçının, İsveç ekibinde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Ocak Pazar günü IK Savehof'a konuk olacakları EHF Şampiyonlar Ligi grup maçının, İsveç ekibinde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.