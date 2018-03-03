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Kasımpaşa ve Osmanlıspor puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta mücadelesinde Kemal Özdeş'in takımı Kasımpaşa ile İrfan Buz'un ekibi Osmanlıspor karşılaştı.

Kaynak: Sporx.com
Kasımpaşa ve Osmanlıspor puanları paylaştı
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03 Mart 2018 15:23
Kasımpaşa - Osmanlıspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta mücadelesinde Kemal Özdeş'in takımı Kasımpaşa ile İrfan Buz'un ekibi Osmanlıspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Osmanlıspor 37. dakikada Payam Sadeghian'ın penaltıdan attığı golle öne geçerken, 39'da Syam Ben Youssef bu gole yanıt veren isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 30 yaparken, Osmanlıspor 21 puana çıktı, galibiyet hasreti ise 7 maç oldu. Ankara temsilcisi 90+4'te ise mutlak bir gol pozisyonundan yarrlanamadı

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Osmanlıspor sahasında Bursaspor'u konuk edecek.





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