Kasımpaşa'da Galatasaray öncesi son durum!

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanında karşılaşacak.



Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Geride kalan 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 25 puanla ligde 13. sırada bulunuyor.



Transfer döneminde takıma yaptığı takviyelerin ardından ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden lacivert-beyazlılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Yeni transferler Mounir ve Malsa, attıkları gollerle takıma 3 puan getiren isimler oldu.



Cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen kaleci Günay Güvenç, Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek.



Antalyaspor mücadelesinin ilk yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Eysseric, bu maçta takımını yalnız bırakacak.



Kasımpaşa'da Tırpan, Hajradinovic, Bahoken ve Koita ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Galatasaray karşısında kart görmesi durumunda HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.



İki takımın ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynadığı mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazanmıştı.





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