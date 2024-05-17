'Kartallı logo' davasında Beşiktaş'a müjdeli haber!

Merhum Vala Somalı'nın çocuklarının, babaları tarafından tasarlanan 'kartallı Beşiktaş logosunun' izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı dava Beşiktaş lehine bitti. Dava kaybedilseydi yüklü bir tazminat ödenecekti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
'Kartallı logo' davasında Beşiktaş'a müjdeli haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2024 10:59
2016 yılında yaşamını yitiren spor tarihçisi, ressam ve karikatürist Vala Somalı'nın çocukları Yadigar Suzan Sönmez ve Hakan Somalı tarafından Beşiktaş aleyhine açılan dava, siyah beyazlı kulüp lehine sonuçlandı.

İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2021 yılında açılan davanın dilekçesinde; Vala Somalı tarafından yazılan ve 1978 yılında basılmış olan 'Türk Sporunda 75. Yıl Beşiktaş Spor Tarihi' adlı kitabın kapağında yer alan 'kartallı Beşiktaş logosu'nun yaratıcısı ve tek hak sahibinin Vala Somalı olduğu ve kulübün bu logoyu izinsiz kullandığı iddia edilmişti.

MİLYONLARCA LİRA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKTI

Mahkemeyi davacı taraf kazansaydı, Beşiktaş ile özdeşleşmiş olan kartallı logonun tüm mali hakları Vala Somalı'nın mirasçılarına geçecek ve kulüp milyonlarca TL tazminat ödemek zorunda kalacaktı. Bilindiği üzere kartallı logo, yıllardır Beşiktaş'ın hemen her ürününde kullanılıyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery