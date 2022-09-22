Karşıyaka'ya Litvanyalı kısa forvet

Pınar Karşıyaka, Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karşıyaka'ya Litvanyalı kısa forvet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2022 00:15
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı kısa forvet Mindaugas Kuzminskas'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka'mıza hoş geldin Mindaugas Kuzminskas. Geçtiğimiz sezon Zenit Saint Petersburg'da oynayan Mindaugas Kuzminskas Pınar Karşıyaka'mızda." ifadelerine yer verildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ