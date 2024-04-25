Karşıyaka'ya Kenan Sipahi'den kötü haber!

Pınar Karşıyaka'da Kenan Sipahi'de ikinci derecede yırtık tespit edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'ya Kenan Sipahi'den kötü haber!
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25 Nisan 2024 13:19
Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4'ü garantileyip kalan 2 haftada Beşiktaş'la üçüncülük yarışı verecek Pınar Karşıyaka'da takım kaptanı Kenan Sipahi sakatlandı.

Ligde geçen hafta TOFAŞ deplasmanında hamstring kas grubunda ağrı hisseden milli guardın kasında ikinci derecede yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncunun cumartesi günü Merkezefendi Belediyesi Basket'le oynanacak normal sezonun son iç saha maçının kadrosuna alınmayacağı açıklandı.

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