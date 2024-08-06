Karşıyaka'nın transfer listesi kabarık

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta günlerdir orta sahaya yapılacak takviyeler için temaslarını sürdüren Karşıyaka, listesindeki oyuncular ve kulüplerini ikna etmeye çalışıyor.



İzmir temsilcisi orta saha için son olarak 1'inci Lig'de geçen sezon yarı final oynayan Çorum FK'da görev yapan, Göztepe, Manisa FK ve Iğdır FK'da şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki gurbetçi yıldız Hakan Barış'la uzun süredir temasta.



Bu bölge için gurbetçilere yönelen Karşıyaka'nın listesinde Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'un 2022'de Alman ekibi Fürth'ten transfer ettiği, halen takımda görev yapan 22 yaşındaki Mert Torlak, 1'inci Lig'de Manisa FK'nın Denizlispor, Bursaspor gibi kulüplerde de oynayan 33 yaşındaki oyuncusu Burak Altıparmak ve Bucaspor 1928'den yıllarca Süper Lig ve 1'inci Lig'de oynayıp şampiyonluklar yaşayan 37 yaşındaki tecrübeli ismi Nizamettin Çalışkan var.





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