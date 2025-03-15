Karşıyaka'nın hedefi mutlak 3 puan

Bitime 8 hafta kala şampiyonluk yarışını bırakmayan Karşıyaka, sonuncu Ergene Velimeşespor'u konuk edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'nın hedefi mutlak 3 puan
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15 Mart 2025 15:13
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ikinci yarısında 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak bitime 8 hafta kala şampiyonluk yarışını bırakmayan Karşıyaka pazar günü sonuncu Ergene Velimeşespor'u konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Kaf-Kaf'ta cezalı Cenk Ahmet ve Yasin Ozan görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle 5 maçtır forma giyemeyen Enes Nalbantoğlu ise iyileşti.

Sezona ilk 8 haftada üst üste 7 galibiyetle namağlup lider başlayan Karşıyaka ilk yenilgisini Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın 29 Ekim 2024'teki vefatı sonrası çıktığı Ergene deplasmanında alarak zirveden olmuştu.

Yeşil-kırmızılılar grupta 44 puan ve averajla lider Bursaspor'un 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Sezon boyunca 2 galibiyet alabilen Ergene ise 11 puanla son sırada bulunuyor.

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