Karşıyaka'nın güvencesi Haydar

Kariyerinde 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'de yıllarca Alanyaspor'un kalesini koruyup şampiyonluklar yaşayan, 10 farklı kulüpte her lig kategorisinde eldivenleri eline geçiren Haydar, sezon başında Vanspor'dan Kaf-Kaf'a transfer oldu.



Karşıyaka'nın bu sezonki yıldızlar topluluğu kadrosunda 1 numaralı file bekçisi olarak ilk 11'de kaleyi koruyan Haydar, takımının 24 yıl sonra lige 3'te 3'le başlamasına büyük katkı yaptı. İlk 3 haftada rakiplere yalnız 2 kez gol izni veren kaleci, özellikle 1-0 kazanılan son Pazarspor deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla Kaf-Kaf'ı ateşledi.



KUPADA RAKİP BERGAMA



Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda yarın kendisi gibi 3'üncü Lig'de yer alan İzmir temsilcisi Bergama Sportif'i ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak.



Kupada rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ve gerekirse seri penaltı atışlarında mağlup eden taraf tur atlayacak. Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka'nın Türkiye Kupası'nda takıma geç katılan ve ilk 11'de forma şansı bulamayan isimlere görev vermesi bekleniyor.



