Karşıyaka'nın gurur günü

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, Kurtuluş Savaşı'ndaki katkılarından dolayı armasına ay yıldız armağan edişinin 98'inci yıl dönümü için tören düzenlendi.



Karşıyaka'daki Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, Başkan Vekili Mustafa Karabağlı, Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, siyasiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kenti Karşıyaka'da, onur ve gurur kaynağı olan bir mirasın yıl dönümünde yeniden Zübeyde Hanım'ın huzurunda olduklarını söyledi.



Ünsal, "Milli mücadele yıllarından bu yana bağımsızlık ruhuyla bütünleşen Karşıyaka, Atatürk'ün de göz bebeği oldu. İlk ve tek evliliğini kentimizde gerçekleştiren Atatürk, annesi Zübeyde Hanım'ı da Karşıyakalıların merhametli kucağına ve tertemiz topraklarına emanet etti. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' cümlesini Karşıyaka'mızda söyleyen Atatürk, 24 Haziran 1926'daki ziyareti sırasında Karşıyaka Spor Kulübü'nün armasına ay yıldızı hediye etti ve bizleri eşsiz bir mirasla onurlandırdı" dedi.



ÜNSAL: GURURLA TAŞIYORUZ



Ünsal, "O yüzden göğsümüzü gere gere diyoruz ki Karşıyaka, Atatürk'ün ve onun bize bıraktığı manevi değerlerin kentidir. 98 yıldır göğsümüzde ay yıldızı gururla taşıyor, Karşıyaka Spor Kulübü sevdasını günden güne büyütüyoruz. Bu gururu bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti" diye konuştu. Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 98 yıl önce Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret ederek ilk defa bir Türk spor kulübüne ay yıldız bayrağı armağan etti. Bu hem Karşıyaka'mızın hem de Türk sporunun tarihi günlerinden biridir" şeklinde konuştu.



ERGÜLLÜ: BİZE YAKIŞAN SAHİP ÇIKMAK



Başkan Ergüllü, "Bundan sonra bize yakışan, bu zamana kadar olduğu gibi hem kulübümüze hem de Karşıyaka'mıza verilmiş bu onura sahip çıkmak, bunu en iyi şekilde değerlendirmek. Karşıyaka Spor Kulübü'nün bir okul olduğunu hiçbir zaman unutmadan sportif başarı ile hem gençlerimizin hem de ailelerinin yetişmesine, sporla iç içe bir hayat yaşamasına imkan sağlamaktır" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve törene katılanlar, anıta karanfil bıraktı.





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