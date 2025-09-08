Karşıyaka hata yapmadı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Ferdi dışında tepeden tırnağa yenileyip gençleştirdiği kadrosuyla başlayan Karşıyaka ilk maçta İzmir deplasmanına toplama bir kadroyla güçlükle ulaşabilen Afyonspor'u geriden gelip 2-1 mağlup etti.



Geçen sezon 2'nci Lig'den çekilen, mali sıkıntılarını aşamayan Afyonspor, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine İzmir'de Bornova 1877'yle oynaması gereken maça çıkamadı.



Maç öncesi belirsizlik yaşayan Afyon ekibi Karşıyaka deplasmanı için ise İzmir'e 4 eski futbolcusu hariç amatör oyunculardan oluşan son anda toplanan kadrosuyla geldi. Mali sıkıntıları nedeniyle önceki gece 01.00'de kente gelip Kredi Yurtlar Kurumu'nda konaklayan konuk takımın maç öncesi öğlen yemeği masrafını da Afyonspor'un talebi üzerine Karşıyaka karşılayıp rakibe jest yaptı.

Geçen sezonki Bursaspor maçından sarkan cezası nedeniyle ilk hafta taraftarından yoksun olmasına rağmen ağır favori olarak çıktığı karşılaşmanın ilk yarısında birçok pozisyonu değerlendiremeyen Karşıyaka, 33'üncü dakikada kalesinde gördüğü şok golle yenik durumu düştü. Golün ardından toparlanan Kaf-Kaf, yeni oyuncularından Onur İnan'ın 43'ncü dakika tabelayı eşitlemesiyle soyunma odasına eşitlikle girdi. İkinci yarıda 55'inci dakikada Ensar'ın golüyle galibiyete uzanan yeşil-kırmızılı ekip ilk hafta kazaya izin vermedi.Karşıyaka ligin ikinci haftasında ilk maçta Tire 2021 FK'yı deplasmanda 4-2 yenerek zirveye kurulan Kütahyaspor'a konuk olacak.Karşıyaka'da 26 Ağustos'ta zorunlu olarak tekrarlanan genel kurulda güvenoyu alan Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetimde futbol şube başkanlığına Ahmet Yimsek geldi. Kulüpte daha önce de merhum Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'la birlikte futbol şubede ve altyapı başkanı olarak görev yapan Yimsek, yeni dönemde şubeyi yönetecek. Karşıyaka'da Ahmet Yimsek başkanlığındaki futbol şubesinde ana yönetim içinden ve camiadan Hamit Erol, Anıl Feroğlu, Murat Cansız, Ertuğ Kantaroğlu, Emin Kantaroğlu, Ziyanur Hasbay, Emre İpek gibi isimler yer alacak.