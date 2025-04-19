Karşıyaka final aşkına

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylarca kovaladığı şampiyonluğu geçen hafta son maçta ağırlayacağı ezeli rakibi Bursaspor'a kaptıran zirve takipçisi Karşıyaka, pazar günü en yakın rakibi Belediye Kütahyaspor'a Play-Off finalini garantilemek için konuk olacak.



Kütahya Dumlupınar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı süren Bedirhan ve Mert Torlak ile hazır olmayan Hakan Barış forma giyemeyecek.



Grupta 57 puanı bulunan ikinci sıradaki Karşıyaka, 54 puanla üçüncü basamaktaki rakibini deplasmanda yenerse son hafta öncesi ikincilik ve Play-Off'ta ilk iki turu maç yapmadan geçip direkt grup finali oynamayı garantileyecek. Kaf-Kaf beraberlik durumunda bile son hafta evinde oynayacağı Bursaspor maçı öncesi büyük oranda ikinciliği alacak. İzmir temsilcisi mağlup olursa ise son hafta öncesi ikinciliği ve ikili averaj üstünlüğünü Kütahyaspor'a kaptıracak.



Karşıyaka'da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki son antrenmanda Başkan İlker Ergüllü'nün doğum günü de pasta keserek kutlandı. Taraftarlar da takım ve Ergüllü'yü yalnız bırakmadı.



