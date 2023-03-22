Karşıyaka'da yeniler ilk kez sahnede

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 2 haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında geride kalan Karşıyaka'nın ara transfer döneminde Spor Toto 1'inci Lig'den kadrosuna kattığı iki futbolcu pazar günü Edirnespor deplasmanında ilk kez 18'de olacak.



Yeşil-kırmızılıların 6 Şubat'taki yüzyılın en büyük deprem felaketleri sonrası depremden etkilenen illerde bu sezonluğuna ligden çekilen takımlardan Yeni Malatyaspor'dan kiraladığı 10 numara Fatih Aydın ve Adanaspor'dan kiralanan sağ bek Ferhat Katipoğlu antrenman eksiklerini tamamladı.



Karşıyaka'ya imza atmadan önce sakatlıktan çıkan Fatih ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşip 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası 1 ay antrenman yapamayıp 4 Mart'ta Kaf-Kaf'la anlaşan Ferhat, bireysel çalışmaların ardından takıma katıldı. İzmir temsilcisine imza attıktan sonra oynanan 3 maçta kadroya alınmayan tecrübeli futbolcular bu hafta kafileye dahil edilecek.



Teknik direktör Selahaddin Dinçel, ligin kalan 10 maçında ve Play-Off'a kalınması halinde finallerde geniş kadro kozundan yararlanması bekleniyor. 28 yaşındaki Fatih, deprem bölgesi takımlarından kiralandığı için 3'üncü Lig'de uygulanan maç kadrosunda 25 yaş ve üzeri 10 futbolcunun bulunabilmesi kontenjanına da takılmayacak.





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