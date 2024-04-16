Karşıyaka'da seferberlik başladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda 4 galibiyetle son 2 haftaya şampiyonluk iddiasını koruyarak giren Karşıyaka'da pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Hacettepe 1945 maçında tribünleri doldurmak için seferberlik var.



Lider Batman Petrolspor'la arasında son haftalar öncesi 3 puan, ikinci Elazığspor'la ise 1 puanlık fark bulunan Kaf-Kaf'ta maçın biletleri günler öncesinden maraton tribün 15 TL, numaralı tribün 125 TL'den satışa çıktı.



Taraftarlar pazartesi akşamı saat 19.12'den itibaren satışa sürülen biletlere yoğun ilgi gösterdi. Biletlerin satışa çıkmasının ardından kısa süre içinde yüzde 40'nın tükendiği öğrenildi. Karşıyaka taraftarları pazar günü Alsancak Stadı'nı tıklım tıklım doldurarak gövde gösterisi yaparken takımlarına şampiyonluk yarışında itici güç olmayı planlıyor.



Grubu ilk 3 sıra içerisinde bitirmesi garanti olan Kaf-Kaf'ın şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıması için kazanıp ikili averajda gerisinde olduğu lider Batman'ın evinde Pazarspor'u yenememesi gerekiyor.



FATİH VE ŞEREF YOK



Karşıyaka bu hafta Hacettepe 1945 önünde iki önemli silahından yoksun olacak. Son haftalarda Enes Nalbanoğlu'yla iyi bir ikili olup son 3 maçta 5 gol birden atan takımın elde kalan tek santrforu Fatih Taşdelen, Bulvarspor deplasmanında dizinden sakatlandı. Durumu belirsiz olan Fatih'in bu hafta riske edilmesi beklenmiyor. Şeref Özcan ise antrenmanda adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta görev yapamayacak.





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