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Karşıyaka Basketbol, Ege Özçelik'i kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 22 yaşındaki genç oyuncu Ege Özçelik'i kadrosuna kattı. Kulüp ayrıca takım kaptanı Mert Celep'in 2025-26 sezonunda da kadroda yer alacağını açıkladı.

calendar 01 Ağustos 2025 20:25
Haber: AA, Fotoğraf: ksk.org.tr
Karşıyaka Basketbol, Ege Özçelik'i kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, genç oyuncu Ege Özçelik'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 22 yaşındaki genç oyuncunun geçen sezon Yalovaspor forması giydiği belirtilerek "Ege Özçelik, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ege'ye yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kulüp, 2022-23 sezonundan bu yana kadrosunda yer alan ve geçen sezondan itibaren takım kaptanlığını üstlenen Mert Celep'in 2025-26 sezonunda da yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini bildirdi.

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