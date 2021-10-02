Karim Benzema: "Mbappe Real Madridli olacak"

Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Kylian Mbappe'nin bir gün Real Madrid'e geleceğine yönelik iddiasını tekrar etti.

Abone Ol
Karim Benzema: 'Mbappe Real Madridli olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2021 10:01
Karim Benzema, vatandaşı Kylian Mbappe'nin kendisine bir gün Real Madrid'de oynayacağını söylediğini itiraf etti.

L'Equipe'e verdiği özel röportajda konuşan Karim Benzema, daha önce yaptığı Mbappe - Real Madrid açıklamasını tekrarlayarak, "Bunu bana kendisi söyledi. Başka bir deneyimi yaşamak istiyor. Bir gün Real Madrid için oynayacak ama ne zaman bilmiyorum ama bu olay gerçekleşecek." diye konuştu.

Benzema ayrıca kendisinin takım oyuncusu olduğunu şu örnekle açıkladı: "Eğer bir gol pozisyonuna girdiysek ve benim yüzde 40, yanımdaki arkadaşımın yüzde 60 gol şansı varsa ben topu ona atarım"


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.