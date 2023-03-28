Karate Federasyonu Başkanı Uğuz: 'Sadece madalya almadık'

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, İspanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'ndan 12 madalya ile döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.



Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Guadalajara kentinde yapılan organizasyonda Türk sporcuların çok iyi bir performans ortaya koyduğunu belirtti.



İtalya, İspanya, Almanya, Ukrayna ve Yunanistan gibi karate branşında güçlü ülkelere karşı mücadele verdiklerine dikkati çeken Uğuz, "Sporcularımız 16 kategoride yarıştı. Bunun 14'ünde final oynadı. 1 altın, 2 gümüş, 9 bronz toplam 12 madalyayla organizasyonu tamamladık. Burada sadece madalya almadık, sporcularımızın kazanma hırsını gördük. Milli formanın hakkını verdiler. Çocuklarımız çok güzel mücadele etti. Hepsini canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.





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