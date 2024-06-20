Karagümrük yeni teknik direktörünü açıkladı

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük yeni teknik direktörünü açıkladı
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20 Haziran 2024 18:12
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 18. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Şenol Can oldu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, daha önce takımda görev alan 41 yaşındaki teknik adamla yeniden anlaşıldığı belirtildi.

Şenol Can, Fatih Karagümrük'ün dışında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da da görev almıştı.

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