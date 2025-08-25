25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Karagümrük'te Marko Rog transferi iptal!

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'te Marko Rog'un transferi iptal oldu.

25 Ağustos 2025 16:44
Fotoğraf: Imago
Karagümrük'te Marko Rog transferi iptal!


Trendyol Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te son dakika transfer gelişmesi yaşandı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük'te Cagliari'den Marko Rog transferi imza aşamasında iptal oldu. Kariyerinde Napoli, Sevilla ve Cagliari gibi önemli kulüpler bulunan Marko Rog geçen sezonu Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'te kiralık olarak geçirdi.

PERFORMANSI

Merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebilen Rog, geçtiğimiz sezon Zagreb formasıyla 31 maçta sahaya çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
