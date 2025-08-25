Karagümrük'te Marko Rog transferi iptal!

Trendyol Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te son dakika transfer gelişmesi yaşandı.



Ajansspor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük'te Cagliari'den Marko Rog transferi imza aşamasında iptal oldu. Kariyerinde Napoli, Sevilla ve Cagliari gibi önemli kulüpler bulunan Marko Rog geçen sezonu Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'te kiralık olarak geçirdi.



PERFORMANSI



Merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebilen Rog, geçtiğimiz sezon Zagreb formasıyla 31 maçta sahaya çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



