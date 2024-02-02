Karagümrük, Levent Mercan'ın bonservisini belirledi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Levent Mercan için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray, sol bek transferi konusunda önceliği Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'a verdi.
Haberde, Galatasaray'ın Levent Mercan'ı gelecek için de önemli bir oyuncu olarak gördüğü ve bu sebeple transfer için şartları zorlayacağı ifade edildi.
KARAGÜMRÜK 3 MİLYON EURO İSTİYOR
Öte yandan haberde Galatasaray'ın gün içinde Fatih Karagümrük yönetimiyle görüşeceği ve Fatih Karagümrük'ün Levent için 3 milyon euro istediği yazıldı.
SÜLEYMAN HURMA KONUŞTU
Spor Gecesi Digital'e konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Levent çok karakterli bir futbolcu. Oyuncumun önünü kesmem. Profesyonel bir dünyada yaşıyoruz. Oyuncumu gazoz parasına vermem." dedi.
"SON KEZ GÖRÜŞECEĞİZ"
Sarı kırmızılı takımla görüşeceğini açıklayan Hurma, "Galatasaray ile Cumartesi günü son kez masaya oturacağız." ifadelerini kullandı.
Levent Mercan transferi için son kez Süleyman Hurma ile Dursun Özbek ya da Erden Timur'un bir araya gelmesi bekleniyor.
GALATASARAY'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!
Süleyman Hurma daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil, menajerinden istiyor. Tabii ki oyuncuyu ikna edip ucuza almak için böyle yapıyorlar. Yarın maçımız var, lütfen bu konulara girilmesin." şeklinde konuşmuştu.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 24 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray, sol bek transferi konusunda önceliği Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'a verdi.
Haberde, Galatasaray'ın Levent Mercan'ı gelecek için de önemli bir oyuncu olarak gördüğü ve bu sebeple transfer için şartları zorlayacağı ifade edildi.
KARAGÜMRÜK 3 MİLYON EURO İSTİYOR
Öte yandan haberde Galatasaray'ın gün içinde Fatih Karagümrük yönetimiyle görüşeceği ve Fatih Karagümrük'ün Levent için 3 milyon euro istediği yazıldı.
SÜLEYMAN HURMA KONUŞTU
Spor Gecesi Digital'e konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Levent çok karakterli bir futbolcu. Oyuncumun önünü kesmem. Profesyonel bir dünyada yaşıyoruz. Oyuncumu gazoz parasına vermem." dedi.
"SON KEZ GÖRÜŞECEĞİZ"
Sarı kırmızılı takımla görüşeceğini açıklayan Hurma, "Galatasaray ile Cumartesi günü son kez masaya oturacağız." ifadelerini kullandı.
Levent Mercan transferi için son kez Süleyman Hurma ile Dursun Özbek ya da Erden Timur'un bir araya gelmesi bekleniyor.
GALATASARAY'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!
Süleyman Hurma daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil, menajerinden istiyor. Tabii ki oyuncuyu ikna edip ucuza almak için böyle yapıyorlar. Yarın maçımız var, lütfen bu konulara girilmesin." şeklinde konuşmuştu.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 24 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.