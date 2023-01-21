Karafırtınalar: 'Bunu telafi edebiliriz'

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'ne 5-1 kaybeden Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar "Rakibimizi tebrik ederiz, ikinci galibiyetini de yine bizden aldılar. En azından rövanşını alırız diye düşünüyorduk ama bugün buradan farklı bir mağlubiyetle ayrılıyoruz, üzgünüz tabii." diye konuştu.



Maça iyi başladıklarını, oyunun başında topun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten Karafırtınalar, şunları söyledi:



"Futbolda orta sahanın önemi bir kez daha ortaya çıktı bugün çünkü bugün 4 eksik oyuncumuz vardı. Mazeret olamaz tabii alternatiflerin etkili olması gerekiyordu ama orta sahayı tutamadık neticesinde de farklı mağlup olduk. Ligde tekrar ilk 6 için elimizden geleni göstereceğiz. Zor bir şey, altından kalkmak kolay değil ama bu oyuncular daha önce bunu başardılar. Daha çok maç var telafi edebiliriz. Ancak buraya gelen taraftarlarımızı mutlu edemedik, üzdük. Onlar için üzgünüm, özür diliyoruz ama bunu en kısa zamanda telafi ederiz."





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