Kamada, Frankfurt'tan ayrılıyor

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta sezon sonunda bir ayrılık yaşanacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bitecek Kamada'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı.
6 yıldan bu yana Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Kamada, bu sezon çıktığı 30 maçta, 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bitecek Kamada'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı.
6 yıldan bu yana Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Kamada, bu sezon çıktığı 30 maçta, 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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