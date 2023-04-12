Kamada, Frankfurt'tan ayrılıyor

Eintracht Frankfurt, sözleşmesi bitecek Daichi Kamada'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Kamada, Frankfurt'tan ayrılıyor
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12 Nisan 2023 21:05
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta sezon sonunda bir ayrılık yaşanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bitecek Kamada'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı.

6 yıldan bu yana Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Kamada, bu sezon çıktığı 30 maçta, 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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