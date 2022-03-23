Fenerbahçe Safiport'un da kupa mücadelesi vereceği Kadınlar Euroleague Final-Four organizasyonunun İstanbul'da gerçekleşeceği duyuruldu.



FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 8-10 Nisan tarihleri arasında oynanacak mücadeleler Ülker Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.



Final Four'da Avenida - Sopron Basket, Fenerbahçe ise Prag ile karşılaşacak. Finale kalacak takımlar kupa için sahaya çıkacak.

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