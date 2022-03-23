Kadınlar Euroleague'de Final-Four İstanbul'da!

8-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Kadınlar Euroleague Final Four'un, İstanbul'da gerçekleşeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadınlar Euroleague'de Final-Four İstanbul'da!
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23 Mart 2022 19:34
Fenerbahçe Safiport'un da kupa mücadelesi vereceği Kadınlar Euroleague Final-Four organizasyonunun İstanbul'da gerçekleşeceği duyuruldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 8-10 Nisan tarihleri arasında oynanacak mücadeleler Ülker Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. 

Final Four'da Avenida - Sopron Basket, Fenerbahçe ise Prag ile karşılaşacak. Finale kalacak takımlar kupa için sahaya çıkacak.
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