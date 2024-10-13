Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı yıktı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı yıktı!
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13 Ekim 2024 16:00
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6

Bu sonuçla birlikte 6'da 6 yapan Sarı-Lacivetliler, 18 puanla ligde 1. sırada yer aldı.

G.SARAY'IN 2 MAÇI EKSİK

Peş peşe 3 galibiyetin ardından ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları dolayısıyla iki maç eksiği bulunuyor.

Ligde bir sonraki maçta Fenerbahçe, Amed'e konuk olacak. Galatasaray da evinde Amed'i ağırlayacak.

 

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