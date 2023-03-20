Kadınlar derbisi Fenerbahçe'nin

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi maçta Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe, karşılaşmayı 90-72'lik skorla kazandı.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında Evans ve Elif Bayram'ın sayılarıyla 7-2 öne geçen Beşiktaş karşısında Fenerbahçe Alagöz Holding, Sabally'nin üç sayılık basketiyle 6. dakikada 15-14 üstünlük yakaladı. Evans ve Kübra'nın üç sayılarıyla yeniden skoru lehine çeviren siyah-beyazlıların, savunmada yaptığı hataları değerlendiren Fenerbahçe 6-0'lık bir seri yakaladı ve ilk periyot 23-23 eşitlikle sona erdi.



Vandersloot'un üç sayılık basketiyle ikinci çeyreğe başlayan sarı-lacivertliler, kritik anlarda bulduğu sayılarla ev sahibi ekibin üstünlük kurmasına izin vermedi. Fenerbahçe dış atışlardan kolay sayılar bulmasına rağmen pota altını savunmakta güçlük yaşadı. Siyah-beyazlı ekip periyot boyunca savunmada istediği oyunu ortaya koyamayınca Fenerbahçe soyunma odasına 45-43 üstünlükle gitti.



Üçüncü çeyreğe Beşiktaş skoru eşitleyerek başlasa da Fenerbahçe peş peşe bulduğu basketlerle yeniden öne geçti. 25. dakikaya 57-49 önde giren sarı-lacivertliler, 8-0'lık bir seri yaparak rahatladı. Pota altını değerlendirmekte zorluk çeken Beşiktaş, dış atışlarda da isabet kaydedemeyince farkın artmasını engelleyemedi. 28. dakikaya 65-52 üstünlükle giren sarı-lacivertliler, mücadelenin bu bölümünü 69-52 önde bitirdi.



Sabally'yi durdurmakta zorlanan Beşiktaş karşısında farkı 35. dakikada 20 sayıya (79-59) yükselten Fenerbahçe, son bölümde rahat bir oyun ortaya koyayarak karşılaşmayı 90-72 kazandı.



Salon: BJK Emlakjet



Hakemler: Semih Vural, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk



Beşiktaş: Evans 28, Kübra İmren Sevindik 11, Elif Bayram 13, Billings 18, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz, İnci Güçlü



Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 28, Olcay Çakır Turgut, Meesseman 17, Vandersloot 19, Merve Aydın 7, Manolya Kurtulmuş, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 6, Gizem Başaran Turan 8, Stokes



1. Periyot: 23-23



Devre: 43-45



3. Periyot: 52-69





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