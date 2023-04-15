Kadınlar 1. Lig final etabı başladı!

Voleybol Kadınlar 1. Lig final etabı, Bolu'da başladı.
Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş Ceylan: 3 - Edremit Belediye Altınoluk: 1
Adam Voleybol: 1 - Karayolları: 3
Final etabındaki diğer maçların programı ise şu şekilde:
Cumartesi günü:
16.30 Edremit Belediye Altınoluk-Adam Voleybol
20.00 Karayolları-Beşiktaş Ceylan
16 Nisan Pazar:
12.00 Karayolları-Edremit Belediye Altınoluk
15.00 Beşiktaş Ceylan-Adam Voleybol
Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş Ceylan: 3 - Edremit Belediye Altınoluk: 1
Adam Voleybol: 1 - Karayolları: 3
Final etabındaki diğer maçların programı ise şu şekilde:
Cumartesi günü:
16.30 Edremit Belediye Altınoluk-Adam Voleybol
20.00 Karayolları-Beşiktaş Ceylan
16 Nisan Pazar:
12.00 Karayolları-Edremit Belediye Altınoluk
15.00 Beşiktaş Ceylan-Adam Voleybol
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