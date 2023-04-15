Kadınlar 1. Lig final etabı başladı!

Voleybolda Kadınlar 1. Lig final etabı, Bolu'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar 1. Lig final etabı başladı!
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15 Nisan 2023 01:19
Voleybol Kadınlar 1. Lig final etabı, Bolu'da başladı.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş Ceylan: 3 - Edremit Belediye Altınoluk: 1

Adam Voleybol: 1 - Karayolları: 3

Final etabındaki diğer maçların programı ise şu şekilde:

Cumartesi günü:

16.30 Edremit Belediye Altınoluk-Adam Voleybol

20.00 Karayolları-Beşiktaş Ceylan

16 Nisan Pazar:

12.00 Karayolları-Edremit Belediye Altınoluk

15.00 Beşiktaş Ceylan-Adam Voleybol

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